"رؤيتك رايتنا" تعقد مؤتمرا عن دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع

تعقد المبادرة السعودية "رؤيتك رايتنا" بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبحضور السفارة السعودية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا، يوم الأحد المقبل، للتعريف بالمبادرة وأهدافها.

وترتكز المبادرة على دور المرأة السعودية في المشاركة في تنمية المجتمع من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتتضمن المبادرة دور المرأة السعودية في تحقيق هذه الرؤية عبر مجموعة من المحاور وعلى رأسها: دور المرأة في المجالات الثقافية، والاقتصادية، والتقنية، إضافة إلى دورها في المجال الإعلامي، وفي القطاعين الحكومي والأهلي.

وتهدف المبادرة إلى بلورة التعاون بين المنظمات النسوية لتحقيق مزيد من الدمج للمرأة السعودية في أنشطة المجتمع، وتسليط الضوء على الدور المنشود منها خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة البناء والتنمية، وخاصة أن المملكة تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات.

ومن أوجه تمكين المرأة السعودية، منحها حق تولي المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، فضلا عن عضويتها في مجلس الشورى وحصولها على الحق في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وهو ما يعكس دورها الفعال كشريك أساسي في المجتمع السعودي.

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