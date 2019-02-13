قال السيناريست تامر حبيب، إنه يعتبر الفنانة منة شلبي صديقه وليست صديقته، موضحا أنها كثيرا ما وقفت بجانبه في مواقف لم يتخيل ذلك منها.
وأضاف حبيب، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، أنه ذات مرة حدثت بينهما مشكلة وتأثرا الاثنين بعدم الحديث بينهما، كما كان، متابعا: "أنا سرطان وهي أسد، وهي وحيدة وأنا وحيد وهي أمها اسمها زينب وأنا أمي اسمها زينب".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حبيب: "منه شلبي صاحبي مش صاحبتي.. وأمي وأمها اسمهم زينب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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