قدم السيناريست تامر حبيب، بعض رسائل الحب لمحبيه وأصدقاءه بمناسبة عيد الحب، خلال استصافته في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC". ووصف حبيب الفنانة يسرا برسالة رومانسية قصيرة قائلا "الحب الحب"، مضيفا: "دي الحب كله، يا بخت اللي يسرا تكون بتحبه عندها طاقة حب رهيبة، ودايما بتفكر في اللي حواليها". ​

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حبيب عن يسرا: "يا بخت اللي هي بتحبه.. عندها طاقة رهيبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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