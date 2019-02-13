تعرف على اتجاه الموضة هذا العام من التؤام ريم ونورهان(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي: تحتار كثير من الفتيات في اختيار الأزياء وألوانها التي تتماشى مع الموضة، وكل عام نتفاجأ بموضة جديدة سواء على مستوى التصميمات الغريبة أو الجريئة أو بالنسبة للألوان وتنسيقها... وفي الفيديو المرفق بالأعلى نستعرض لكم رأي المصممتان التوأم ريم ونورهان للأفكار العصرية واتجاها الموضة الرائجة لهذا العام.

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