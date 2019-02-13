مجموعةُ أزياء برابال غورونغ لخريف 2019.. ملونة بمشاركة أشهر العارضات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشتهر المصمّم برابال غورونغ، بتضمينه للشمولية، و التنوّع على مدرّجات عروضه، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وعرضه الأخير لخريف وشتاء 2019، لم يكن استثناءً.

وفي هذا الموسم، قام مصمّم الأزياء النيبالي الأمريكيّ، بتجنيد بعض الوجوه المشهورة للغاية، لعرض أحدث مجموعة له، أمثال بيلا حديد، كانديس سوانبويل، تايلور هيل، ويني هارلو، داكي ثوت، غريس إليزابيث وغيرهنّ، بالإضافة إلى العارضة آشلي غراهام، التي سارت لأوّل مرّة على مدرّج المصمّم في سبتمبر 2017.

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وقد كان "المُجتمع" موضوع العرض، كما احتفى المصمّم بالأحجام المختلفة للأجساد، وتنوّع الأعراق، وقد تحدّث عن الأمر في الكواليس قائلاً: "كلنا متشابهون أكثر ممّا نحن مختلفون".

واحتفى المصمّم من خلال المجموعة بجذوره، وقد قطعا بتفاصيل من جنوب آسيا، فبرزتْ سترة بلايزر رمادية مخطّطة، منسّقة مع بنطلون كارجو، باللّون الورديّ المشرق، من قماش البروكاد، المنسوج في فاراناسي بالهند.

كما شملتْ المجموعة، فساتين بطبعة الإبكات، وبقصّة الساري الهندي، بالإضافة إلى سلسلة كاملة من القطع المصنوعة من بروكاد Varanasi الملوّن، إلى جانب فساتين من التول، والمخمل، مطبّعة برسوم هندسية، مرسومة يدويًا، من وحي تاج محل، والعديد من معالم جنوب آسيا الأخرى.