تجنب تنظفها بالماء.. 6 نصائح للحفاظ على حقائبك وأحذيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

تحتاج الأحذية والحقائب مثل الملابس عناية خاصة لضمان بقائها لفترة أطول كأنها جديدة، فكيف يمكن ذلك؟

يستعرض لك "الخليج 365" 6 نصائح للحفاظ على أحذيتك وحقائبك وفقًا لموقع love your purse في السطور التالية:

1- تخزينها بشكل صحيح

تُخزن العديد من الفتيات حقائبهن وأحذيتهن في أغطية بلاستيكية أو صناديق كرتونية، إلا أن هذا يسبب التعفن والتشقق، لأنها ممنوعة من التعرض للهواء، لذا يفضل وضعهم على الأرفف؛ لضمان تعرضهم للهواء بشكل مستمر، مع ملاحظة عدم تعرضهم للهواء.

2- تنظيفها أولًا

يجب أن تحرصي على إزالة الأتربة والأوساخ من الأحذية والحقائب قبل تخزينها، لضمان عدم تشققها أو ثبات الأوساخ عليها، خاصة إذا كانت أوساخ طينية لأن الرطوبة تؤثر على الجلد.

3- تجنب الألوان الفاتحة مع الجينز الداكن

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إن احتكاك الحقائب بالجينز الداكن، يؤدي إلى تشقق الحقيبة وصبغها بلون الجينز (الأزرق)، وفي هذه الحالة لا تحاولي تنظيف بقعة اللون بنفسك حتى لا تضري بالحقيبة، فقط خذيها لأحد المحال لإعادة صبغها.

4- تنظيفها بالمياه

تجنب تنظيف بعض أنواع الأحذية والحقائب بالماء، خاصة الجلدية لأنها تضرها، فيجب استخدام المنظفات الدهنية لمنع الرطوبة عنها، مثل الفازلين، أو مواد التنظيف المخصصة.

5- معالجة المشاكل مبكرًا

إذا كان هناك قطع أو تشقق في أحذيتك أو حقائبك، يجب معالجتها أول بأول حتى لا تتسبب في تفاقم المشكلة.

6- نظافة يدك قبل التعامل مع الأحذية

يجب أن تحرص على تنظيف يدك جيدًا قبل مسك الأحذية أو الحقائب، لأنه يمكن أن تسبب اتساخه ببقع صعبة الإزالة مثل الحبر أو الصبغات.