الحب تحت العاصفة.. نصائح للمحتفلين بـ"الفلانتين" غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تصوير- محمد حسام الدين

يأتي عيد الحب في مصر هذا العام مغايرًا للسنوات السابقة، بعد توقعات هيئة الأرصاد المصرية بطقس سيئ وعاصفة ترابية تحتاج البلاد غدًا وهو يوم الفلانتين، وتستمر حتى بعد غدٍ الجمعة.

"كده الفلانتين اتضرب" يقول الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية مازحًا في مدخلة تليفزيونية، غير أنَّ هناك مجموعة من النصائح والتعليمات التي يمكن اتباعها حتى لا يفسد عليك الطقس أجواء عيد الحب، وتجعلك تستمع بقضاء أجواء رومانسية ممتعة رفقة الحبيب، يستعرضها "الخليج 365" في النقاط التالية وفق مواقع "ديلي ميل" البريطاني، و"Wiki how" الأمريكي.

أولًا قبل أن تخرج:

- حال استحمامك ليلًا استعدادًا للخروج يُفضل تناول العصائر الباردة، وكذلك كميات كبيرة من المياه؛ للحفاظ على درجة حرارة جسمك من الداخل والخارج حتى لا تصاب بنزلات البرد.

- ارتداء الجاكيت الثقيل أو استخدام الاسكارف للتدفئة، والجلوس في الأماكن المغلقة، وارتداء القفزات والجوارب الشتوية حفاظًا على صحتك.

ثانيًا: تحققَّ من عوامل أمان سياراتك

- التحقق من سيارتك، خاصة في حالة ذهابك للمسافات البعيدة، بالكشف عن المكابح والمساحات الزجاجية، وإذا كنت داخلها فعليك بغلق النوافذ جيدًا.

- التقلل من السرعة المستخدمة للسيارة حال سقوط أمطار تجنبًا لوقوع حوادث.

- بسبب سقوط الأمطار والرؤية، من الممكن أن تعوق النظر وتسبب في حدوث تصادم، لذلك قبل القيادة تأكد من نظافة المرايات والنوافذ جيدًا لتحسين الرؤية.

- بسبب برودة الطقس، أحيانًا تصبح فرامل السيارة صلبة لذلك عليك تشغيلها واستخدامها قبل الذهاب للطرق السريعة.

- لا تركن السيارة بجوار أشجار أو لافتات بقدر الإمكان.

ثالثًا: ماذا تلبس؟

- حتى لا يفسد الطقس إطلالتك، ابتعد قدر الإمكان عن الألوان الغامقة التي يظهر عليها الأتربة بسهولة، مثل الأسود والكحلي، وتجنب الأبيض أيضًا لتأثره السريع بموجات الطقس، وهو من الألوان غير المفضلة في عيد الحب.

- للفتيات، يمكنكِ اختيار اللون الأحمر والوردي الفاتح والنبيتي الداكن، وارتدائه من الخامة المخملية التي تعتبر موضة هذا العام، واللون الجملي.

- للرجال، يمكن ارتداء اللون الأزرق والرمادي الفاتح والبلوفر المخطط بكثير من الألوان، أو ارتداء قميصًا باللون المفضل لديك وتنسيق بلوفر معه حال رغبتك في إطلالة كلاسيك.

- الالتزام ببعض القطع الشتوية لحمايتك من موجة البرد:

1- ارتداء بالطو من الخامة waterproof حتى لا تتأثر الإطلالة بالعاصفة الترابية، وحال رغبتك في ارتدائك بالطو من الصوف حاول أن يكون بالألوان الفاتحة، مثل الرمادي أو الأحمر والابتعاد عن الأسود والكحلي.

Advertisements

2-ارتداء "بلوزة" برقبة لمزيد من التدفئة، ويمكنك تنسيقها مع بالطو أو شال كاروهات لإطلالة بسيطة وجذابة.

3- أما البنطلون، حال رغبتك في ارتداء كلاسيك يمكنك اختيار الألوان الفاتحة مثل البيج الفاتح، وعن الجينز فابتعد تمامًا عن اللون الأسود، ويمكنك اختيار اللون الفاتح أو درجات اللون الأزرق، حفاظًا على إطلالتك من الأتربة.

4- يفضل عدم ارتداء الأحذية المفتوحة لمنع دخول الأتربة، ما يجعلك تشعر بعدم الراحة، كما يمكنكِ اختيار البوط الجلد الطويل. أما الرجال يُفضل اختيار الأحذية الكلاسيك الجلد، كما يفضل أن يكون فاتح اللون لعدم تعرضه للأتربة بشكل يفسد إطلالتك.

5- لمنع وصول الأتربة لقدميك يفضل استخدام الجوارب القطنية الثقيلة لتشعر بالراحة والدفء، خاصة لمن يعانون من برودة الأطراف.

6- ارتداء البونية الصوف على الرأس، فهي تتناسب مع الإطلالة الكلاسيكية بالنسبة للرجال والفتيات أيضًا، كما أنها تحمي الشعر من الأتربة.

7- استخدام القفازات الجلد أو الصوف، لتدفئة اليدين، ومنع تواجد الأتربة في يدك بشكل مستمر.

رابعًا: عند حدوث العاصفة:

- عند حدوث العاصفة ادخل إلى أقرب مبنى واغلق الأبواب جيدًا.

- اغسل وجهك بالماء لحماية بشرتك والعين من الأتربة.

- ارتداء النظارة الشمسية لحماية عينيك من الأتربة.

- ارتداء الكمامات خاصة لمن يعانون من الجيوب الأنفية، كما نصحت "الأرصاد"، ونقدم لكم أسعار وأنواع الكمامات، بحسب موقع "كونسلتو":

1- تتواجد الكمامة في الصيدليات، وأماكن بيع المستلزمات الطبية، ولا يفضل شرائها من محلات أدوات التنظيف لضمان تعقيمها.

2- تتراوح أسعار الكمامات المتواجدة داخل الصيدليات لتبدأ من جنية واحد وصولًا لعشرة جنيهات.

3- تختلف أسعار الكمامات بسبب اختلاف الشركات المصنعة فقط، فجميع الأنواع مصنعة من قماش طبي معقم يقلل من وصول الأتربة داخل الجهاز التنفسي ولا يمنعه نهائيًا.

4- نوعان من الكمامات: ورقية، وأخرى من القماش، وذات صناعة مصرية وأخرى صينية، وشكل الكمامة الورقية يشبه نصف الدائرة، والقماش تكون مستطيلة الشكل، وفقًا للدكتور صيدلي باهر السعيد.

5- لا يوجد أي اختلاف في حجم الكمامة، وبالتالي تناسب جميع الأعمار ولا يوجد اختلاف بين الأم والأبناء على اختيار نوع كمامة معين، وفقًا لـ"السعيد".

6- عند ارتداء الكمامة يتم غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، ثم غسل الوجه ووضع الجزء الأبيض من الكمامة ملامس للوجه بينما الملون يكون في الجبهة الخارجية، وذلك عند التعرض للأتربة.