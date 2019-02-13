بالصور- أبرز التصميمات من أسبوع الموضة العالمي بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يسلط أسبوع الموضة في نيويورك الضوء على أحدث التصاميم الخاصة بخريف وشتاء 2019، والذي يشارك فيه مجموعة من أكبر المصممين، مثل كارولينا هيريرا ولاكوين سميث وتوم فورد ورالف لورين، إضافة إلى أشهر عارضات الأزياء أبرزهم بيلا حديد وجوزفين سكريفر وياسمين توكيز وكيا جربر وأشلي جراهام.

في عرض أزياء علامة الأزياء كارولينا هيريرا (نسبة إلى المصممة الفنزويلية العالمية) ظهرت العارضات بتصميمات جريئة وجاذبة مليئة بالألوان الأنثوية والتنانير المنفوشة، والفساتين المكشوفة، والذي صممها مصمم الأزياء جوردون.

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وظهرت التصميمات في عرض أزياء المصمم الأمريكي فيليب ليم أكثر رسمية بالألوان الداكنة، مثل البني والأسود والرمادي، وأوضح قبل العرض أنها خالية من جلود أو فراء الحيوانات.

أما في عرض أزياء المصمم الأمريكي العالمي توم فورد، اعتمد على التصاميم البسيطة والفساتين الطويلة الأنيقة، إضافة إلى الأقمشة التي كانت من الحرير الملون والقماش المخملي الأحمر.

يستعرض لك "الخليج 365" في الأعلى مجموعة من أبرز التصميمات من أسبوع الموضة بنيويورك 2019.