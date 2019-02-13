بالصور| رايا أبى راشد تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز بافتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -بسمة مشالي:

لم يلمع نجم اللبنانية رايا أبى راشد على الساحة الإعلامية فقط، بل تحولت إلى أيقونة في عالم الموضة والجمال، إذ نشرت صور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها.

وخطفت مذيعة arabs Got talent، البالغة من العمر 40 عامًا الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق حمل توقيع مصمم الأزياء Ramibittar في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2019، بلندن.

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وزيّنت إطلالتها بمجوهرات كبيرة الحجم لامعة من مصممة الإكسسوارات الشهيرة عزه فهمي، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها ومحبيها والذين وصفوها عبر التعليقات بالملكة.

وكانت رايا أبي راشد شاركت في مهرجانات ومناسبات عديدة، وسلط الضوء عليها، وهي تعتمد على اللون الأسود، ونالت خلال تلك الفترة عبارات الثناء والغزل.

ومن جانبها؛ علقت خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام لـ"الخليج 365": "إن الفستان تميز تصميمه بمزجه بين العصرية والكلاسيكية، ويصلح لموضة هذا العام، لأن تصميمة أدخل خامة التل المطرز مع القطيفة ومنحها إطلالة مُحتشمة ومشرقة للغاية".