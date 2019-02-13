فساتين سهرة فخمة من أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - بعد انتهاء أسبوع باريس للأزياء الراقية لربيع 2019، والذي عرض أجمل وأروع التصاميم من فساتين السهرة الفخمة، يعود إلينا اليوم أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف 2019، وفي جعبته مجموعة من فساتين السهرة الأخاذة التي تبهر الأنظار بفخامتها وتصاميمها العصرية الراقية.



لفتت «الخليج 365» خلال أسبوع نيويورك للموضة، لموسم خريف 2019، العديد من فساتين السهرة ذات التصاميم المختلفة، فرأيناها منفوشة، أو بالكشاكش، أو حتى ذات أسلوب بسيط كلاسيكي راقٍ.. فألقي نظرة عليها؛ لتختاري منها الأجمل لمناسباتك القادمة.





فساتين سهرة منفوشة من أسبوع نيويورك للموضة

برزت فساتين السهرة الضخمة والمنفوشة بقوّة خلال أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف 2019، وأكثر ما لفت انتباهنا الفساتين التي رصدناها على منصة أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta، الذي لطالما عرف بتصاميمه الفاخرة بالكشاكش، وهذا العام بالريش.

كذلك، فقد لفتتنا الفساتين بالكشاكش على منصّة كريستيان سيريانو Christian Siriano؛ من خلال هذا الفستان المصمم من قماش التفتة الفخم باللون النيلي الملكي.



وتليق الفساتين الضخمة بالسيدات صاحبات الأرداف الممتلئة، فهي تخفيها؛ ليبدو الجسم أكثر تناسقًا.





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فساتين سهرة ناعمة من أسبوع نيويورك للموضة



ولإطلالة ناعمة وكلاسيكية لمناسباتك الليلية في هذا الموسم، اخترنا لكِ من منصات أسبوع نيويورك للموضة تصاميم راقية، رصدناها خلال عروض بادجلي ميشكا Badgley Mischka؛ من خلال هذا الفستان الرمادي ذي قصّة الصدر المتألّقة.

كما اتّسمت فساتين السهرة، التي رأيناها على منصات توم فورد Tom Ford وتداشي شوجي Tadashi Shoji، بانسيابية ونعومة فائقة؛ لتكون إطلالتكِ أكثر جاذبية.

فساتين السهرة الناعمة وذات القصة الضيقة تناسب صاحبات القامة الطويلة والممشوقة؛ فهي تبرز جمال الجسم، وتضفي السحر على الإطلالة.





فساتين سهرة زهرية من أسبوع نيويورك للموضة



وللّون الزهري مكانة كبيرة خلال عروض خريف 2019 من أسبوع نيويورك للموضة، حيث رصدناه على فساتين سهرة من تصميم أكثر من علامة، فرأيناها على منصة «براندن ماكسويل» Brandon Maxwell من خلال فستان من التفتة الفوشيا الفاخر، والمفتوح من الجانبين، ولدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera؛ من خلال فستان من التول بدون أكمام.



تناسب الفساتين الفوشيا السيدات ذوات البشرة البيضاء، كما أنها ستبدو مذهلة على صاحبات البشرة الحنطية، فهي ستضفي سحرًا أخاذًا، وحيوية لا متناهية.