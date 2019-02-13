مجوهرات فاخرة من أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس ربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - كشف لنا أسبوع الموضة في باريس لعام 2019 ضرورة و أهميّة اقتناء المجوهرات التي أضافت بدورها جمالاَ و رقيّ للأزياء . فالمجوهرات تزيّن المرأة و تزيدها فخامةً و ترفاً , و لكن , هل جميع المجوهرات تناسبك ؟ تناسب شكل وجهك أو عنقك ؟ ان هذه المجوهرات التّي اختارناها لك سوف تنال اعجابك لا محال فتعرّفي معنا عليها : تابعي أيضاً: Advertisements بالصور: أرقى الساعات من معرض الصالون الدولي للساعات الفاخرة 2019 مجموعة Camélia من CHANEL مجوهرات مفعمة بالأنوثة اختاري هديتك في يوم الحب من أرقى مجموعات المجوهرات

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