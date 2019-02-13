درجات أحمر شفاه جذابة.. جرّبيها بيوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - أحمر الشفاه الصريح

ما ستقوله شفتاك في هذا اليوم المميز، أن الأحمر هو اللون التقليدي للحب والرومانسية ، ضعيه ليوم غير تقليدي، ولإطلالة كلها جاذبية وجرأة، خاصة إن كانت حفلتك كبيرة وبها الكثير من الضجة.



أحمر الشفاه البينك

إن كنت تميلين للأجواء الهادئة، فننصحك باعتماد درجة البينك الوردية، التي تمنحك لمسة من النعومة لمظهرك، يعكس ذوقك البسيط وروحك الشبابية.



البنفسجي "الأرجواني" الداكن

إذا كنت تبحثين عن لفت الانتباه من النظرة الأولى، فهذا اللون هو خيارك الأساسي والمميز، لإطلالة مختلفة وكلها جاذبية، اعتمديه مع ظلال جفون أرجوانية بلمسة ميتالك بسيطة.



أحمر الشفاه العنبي

هذا اللون المذهل هو أفضل اختيار إذا كنت تريدين إبراز شفتيك فقط، إنه نوع الظل الذي يمكن أن يعمل مع كلّ ما اخترت ارتداءه في يوم الحب. ضعيه مع فستان أسود أو كريمي، للحصول على أفضل تأثير.



أحمر الشفاه الخوخي

مع هذا اللون ستحصلين على البراءة والمرح في نفس الوقت، خاصة إن اخترته مع لمسة بسيطة من الغلوس، كما أنه سيناسب أيضا الكثير من فساتين الخلابة.

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