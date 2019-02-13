بشرة فاتحة قبل يوم الحب.. جرّبي ماسك الحليب والملح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - الحليب والملح معروفان بالكثير من الخصائص التي تساعد على نضارة البشرة، ولكن بشكل خاص يلعبان دورا مهما في تفتيح البشرة، حيث يحتوي الحليب على مضادات أكسدة وبروتينات مغذية تنقي البشرة، بينما الملح يعتبر مقشرا طبيعيا يزيل الأوساخ والجراثيم، كما يمنحك إحساسا رائعا بالهدوء والاسترخاء.



ماسك الحليب والملح مع الفانيليا للجسم

- نصف كوب من الحليب السائل

- ملعقة كبيرة حليب بودرة

- 3 ملاعق كبيرة ملح

- ملعقة صغيرة من الفانيليا



اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، وبحوض الاستحمام الدافئ ابدئي باستخدام الخليط على بشرتك مع الفرك.

اتركي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق أو أكثر.

اشطفي بشرتك بعدها بالماء.

حاولي تجربة الخليط مرتين أسبوعيا، وقبل يوم الحب بيوم واحد، لكي تحصلي على بشرة ملساء ناعمة وفاتحة، بالإضافة إلى رائحة الفانيليا المنعشة.





ماسك الحليب والملح مع العسل للوجه



- 1 ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة حليب بودرة

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ، ثم الفاتر.

استخدمي الماسك مرة أسبوعيا لكي تحصلي على بشرة ناعمة بيوم الحب، وإطلالة كلها ثقة.

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