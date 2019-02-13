وصفات سريعة للتخلص من حفر الوجه نهائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - تنتج حفر الوجه إجمالاً من الظهور المتكرر لحب الشباب والبثور، لا سيما إذا عمدت الى العبث بها وإزالتها برؤوس أصابعك، مما يؤدي الى تراكم الأوساخ والجراثيم التي تؤذي البشرة وتصيبها بالالتهابات. ولتتخلصي من مشكلة حفر الوجه، سنقدم لك في ما يلي وصفات طبيعية سريعة ستمنحك بشرة صافية خالية من الشوائب.\

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وصفة زيت جنين القمح

دلكي بشرة وجهك بزيت جنين القمح يومياً، ولمدة 10 دقائق، بحركات دائرية هادئة، وذلك كي يتغلل داخل أعماق البشرة ويعمل على ترميم خلايا البشرة، لا سيما أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تجعله مثالياً في معالجة مشكلة حفر الوجه.



وصفة صابونة الكبريت

قومي بغسل بشرتك وجهك مرة يومياً بصابونة الكبريت، وتشطيفها بالماء الفاتر بعدها. بحيث تعمل هذه الصابونة على تنظيف البشرة من البكتيريا، وتمنع التهاب حب الشباب، وتعالج حفر الوجه بفعالية.



وصفة النشا وماء الورد

اخلطي نصف ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. من ثم، ضعبي المكونات في وعاء على نار هادئة واتركيها الى أن تصبح خليطاً متماسكاً. عندها، أزيلي الخليط عن النار، وحين يبرد طبقيه على بشرة وجهك، مع التشديد على أماكن حفر الوجه، واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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