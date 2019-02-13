ماسكات مذهلة ليد وقدم ناعمتين في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 06:01 مساءً - في يوم الحب، أنت في حاجة لمظهر متكامل كله أنوثه، يناسب هذه المناسبة الرومانسية، بيد ناعمة وذات مظهر جذاب يعبّر عن جمالك ومدى اهتمامك بنفسك. لهذا ننصحك بأن تبدئي من الآن بتجربة هذه الماسكات الطبيعية لليدين، لتتألقي في يوم الحب.





ماسك ماء الورد وخشب الصندل لليدين

المكونات

- كوب ماء ورد

- ملعقة صغيرة سكر

- 3 ملاعق عصير ليمون

- 2 ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل

- ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو

- فرشاة الأظافر



طريقة عمل الماسك

في وعاء كبير، اخلطي كل هذه المكونات مع بعضها البعض.

انقعي يديك لمدة ربع ساعة أو أكثر بالمسحوق.

ابدئي بتنظيف يديك بالفرشاة، ولا تنسي أن تمرري الفرشاة على أظافرك، للحصول على شكل لامع، خاصة عند وضع المناكير.



ماسك زيت الياسمين والبرتقال للقدم

المكونات

- 100 غرام من ملح البحر

- ملعقة كبيرة من زيت الياسمين

- شرائح برتقال مقطعة "حبتان"

- 2 ملعقة كبيرة دقيق الشوفان

- زهور الياسمين

- حجر وفرشاة القدم والأظافر

- ماء دافئ





في وعاء كبير به ماء دافئ، ضعي كل هذه المكونات واخلطيها مع بعضها، ولكن اتركي الملح بعيدا.

انقعي قدميك لمدة 20 دقيقة في الماء، لتتشرب مكونات الزهور والبرتقال.

أحضري الملح وابدئي بفرك قدميك به، ثم عادوي نقع قدميك مرة أخرى في الماء.

استخدمي الحجر والفرشاة لتنعيم القدمين، وإزالة الجلد الميت.

أخرجي قدميك من الوعاء، وجففيهما.

يمكنك وضع أي نوع من الكريمات المرطبة، للحصول على نتيجة أكثر فاعلية.

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