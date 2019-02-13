بالصور| ميرنا وليد تخضع لجلسة تصوير جديدة بملابس حمراء في عيد الحب

خضعت الفنانة ميرنا وليد، لجلسة تصوير جديدة، احتفالا بعيد الحب، بعدسة المصور عمرو فارس على شاطئ البحر.

ونشر "عمرو" الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق على الصور قائلًا: "صباحو سيشن الفلانتين، القمر والرقيقة وصديقة العمر ميرنا وليد".

وظهرت "ميرنا" مرتدية فستانًا من اللون الأحمر الذي أبرز جمالها وأنوثتها، بالإضافة لإرتدائها "قبعة" باللون الأحمر، وحرصت على ترك شعرها منسدلًا.

وجلست داخل الورود على الرمل، وحملت في يدها "دبودب" باللون الأحمر، الذي يرمز للحب، مع عمل الحركات الاستعراضية المختلفة داخل جلسة التصوير.

نالت جلسة التصوير إعجاب الكثيرين، وتسائلت أحدهم قائلًة: "ممكن سؤال هي عمرها كام، جميله ومتألقه وكلها شباب"، لترد عليها: "كتير قوي كبرنا".

وعلقت آخري:"إيه الجمال والحلاوة دي ما شاء الله عليك ربنا يحفظك اخترت فنانة جميلة وكل الناس بتحبها أحلى سيشن لعيد الحب شوفته بجد⁦".

يذكر أن ميرنا شاركت في مسلسل "قيد عائلي"، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعي وأحمد التهامي وأميرة هاني وكارولين عزمي.

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