في عيد الحب.. 3 خطوات تساعدك على وضع أحمر الشفاه بطريقة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعتبر أحمر الشفاه باللون الأحمر من أهم لمسات الجمال التي ترغب كل فتاة في تطبيقه بالطريقة الصحيحة والجذابة خاصة في عيد الحب، كما أنه يعتبر من الألوان الجريئة التي تناسب الحفلات والأجواء الرومانسية، كما أنه مناسب للبشرة الخمرية والداكنة.

تقع معظم الفتيات في خطأ وضع أحمر الشفاه بالطريقة الخاطئة التي تفسد إطلالة المكياج، إضافة إلى ذلك هناك بعض أنواع من أحمر الشفاه تكون لامعة ولا تثبت على الشفاه لفترة طويلة، ما يجعلك تلجئين إلى وضعها بشكل دائم.

لتحصلي على إطلالة مكياج لأحمر شفاه جذابة وجريئة اتبعي تلك الخطوات، بحسب ما جاء في موقع In stylesh الأمريكي، في السطور التالية:

1- الخطوة الأولى:

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قبل البدء في وضع أحمر الشفاه عليك الاهتمام بصحة شفاتيك من خلال وضع منتجات الترطيب أو الماسكات الطبيعية لتحصلين عن شفاه خالية من التشققات، ومن بعدها استخدمي البرايمر خارج الشفاه بالتساوي لتحديد وإبراز شكل الشفاه، كما أنه يساعد على حمايتها من الجفاف.

2- الخطوة الثانية:

لتحصلي على شفاه محددة وممتلئة، يمكنك استخدام قلم الشفاه من درجة لون أحمر الشفاه أو أغمق كما موضح في الصورة.

3- الخطوة الثالثة:

بعد رسم الشفاه بالقلم، قومي بوضع أحمر الشفاه ومن بعدها استخدمي البورد بيدك في حال رغبتك بإطلالة مكياج matte.