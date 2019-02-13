من كشك الحلويات.. 6 منتجات صحية يمكنك شرائها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
تتنوع الحلوى الموجودة لدى الأكشاك والمحلات، ويحتوي كثير منها على السعرات الحرارية الزائدة، إلى جانب احتوائها على المواد الحافظة والزيوت والسكريات، لكن يمكن اختيار بعض الحلوى الصحية المفيدة للجسم والتي نعرضها في الصفحات التالية:
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