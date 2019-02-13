إزاي تحتفل بالفلانتين وانت "single"؟.. الإجابة في 6 خطوات

من لا يملك حبيب لن يحتفل بعيد الحب، ولكن كما قالت ليلى علوي في فيلم "حب البنات": "اللي بنحبهم دول مش هما بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأب، الأم، الأخت، الصديق"، حتى لو كنت مغترب فمن الممكن أن تستمتع بهذا اليوم وبطرق مختلفه منها:
1- يمكن عمل احتفال بسيط وتجميع الأصدقاء وقضاء يوم ممتع سويا.
2- شراء شيء كنت تحتاجه وتؤجل شراءه كنوع من إسعاد النفس.
3- يمكن الاتفاق مع الأصدقاء ويهادي كل شخص الأخر بشيء بسيط، لتذكر ذلك اليوم دائما.
4- يمكن الحجز تبع مكان موثوق فيه لعمل جلسة "مساج" للحصول على الاسترخاء والراحة.
5- يمكن التغير من لون الشعر بالنسبة للنساء، أو حلاقة الشعر بطريقة جديدة ومختلفه للرجال.
6- قضاء يوم ممتع وسط أحد الملاهي التي تساعد على إخراج الطاقة.
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