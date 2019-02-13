نادين لبكي في ضيافة أوبرا وينفري احتفالا بـ"كفر ناحوم"

تعتبر المخرجة اللبنانية نادين لبكي، هي أول فنانة عربية يترشح فيلم من إخراجها لجوائز الأوسكار عن فيلمها الجديد "كفر ناحوم".

ولهذه المناسبة، استدعت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، نادين لبكي وزوجها المنتج خالد مزنّر على الغداء، وشاركت جمهورها صورة من الغداء الذي جمعها بهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "وينفري" تعليق على الصورة التي جمعتهما تحث متابعيها على مشاهدة الفيلم، كنوع من الترويج له وكتبت: "انظروا من جاء لزيارتي، إنّها المخرجة الرائعة نادين لبكي وزوجها المنتج خالد مزنّر، أحبّ فيلمهما كفر ناحوم جدا، لو لديكم فرصة لا تفوّتوه".

وتفاعل جمهور "أوبرا" معها عبر الإعجابات والتعليقات، وأثنوا على تشجيعها دوما للناس في كل مكان، ومن بين التعليقات: "نادين لبكي اللي مشرفانا"، و"نادين لبكي فخر العرب".

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وكانت الإعلامية أوبرا وينفري قد كتبت عن "كفر ناحوم"، في وقت لاحق تثني عليه عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقالت في تغريدة: "هذان الشخصان مقنعان جدًّا على الشاشة، ويستحقان وقتكم.. قصة صبي صغير يقاضي والديه لأنّهما أنجباه ولا يستطيعان الاعتناء به، تجعلنا نفكّر في كلّ الأطفال التي تشكلّ هذه الحكاية واقعهم اليومي.. أحسنتم يا فريق #كفرناحوم".

ومن جانبها أعادت نادين لبكي نشر تغريدة "وينفري"، وشكرتها على هذا الثناء: "شكرًا أوبرا على كل ما تقومين به! هذا يعني لي الكثير".

يذكر أن فيلم "كفر ناحوم" فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، كما رُشّح لجائزة "أفضل فيلم أجنبي" في حفل "جولدن جلوب".

كما رشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل الـ"بافتا" 2019، إضافة إلى ترشيحه عن الفئة نفسها في أهم حفل جوائز عالمي وهو "الأوسكار".

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