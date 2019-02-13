بالصور| غادة عبدالرازق ترد على شائعات انفصال ابنتها "روتانا": "ناس حقودة"

نَفَت الفنانة غادة عبدالرازق الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن انفصال ابنتها روتانا عن ضابط الشرطة حامد الشايب، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لابنتها مع زوجها، إلى جانب ابنتيهما.

وعلقت "غادة" على الصورة قائلة: "حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة اللي ماوراهمش غير الأقاويل الكاذبة والإشاعات.. بحبكم جدا".

يذكر أن روتانا هي ابنة الفنانة غادة عبدالرازق من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وتزوجت في فبرايرعام 2012.

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وكانت آخر أعمال غادة عبدالرازق الفنية مسلسل "ضد مجهول"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، فيما شاركت في فيلمي "حرب كرموز" و"كارما".

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