القصة الكاملة لطفل"حضانة التجمع".. واعتذار رسمي من الحضانة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حادثة جديدة لإهمال الأطفال داخل إحدى الحضانات بالتجمع الأول، وهو الأمر الذي أشعل طالسوشيال ميديا"، عقب انتشار قصة الطفل أدم أيمن الألفي، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وروت دينا محمد، حقيقة عثورها على الطفل أثناء عودتها من التجمع الأول حيث صادفت الطفل في طريقها وذكرت: "أنا النهاردة كنت في التجمع الأول رايحة مشواري الصبح وأنا ماشية بالعربية لقيت ولد شكله جميل جدًا لابس حلو جدًا وماشى بشراب في الشارع ودة اللي لفت نظري في شارع كله عربيات وطريق رايح وطريق راجع".

وأضافت: "وقفت بالعربية وركنت ونزلت أنا وصحابي بتكلم مع الولد لقيتو تقريبا 3 سنين مش أكتر حاولت أكلمه عربي مفهمنيش اتكلمت إنجليش رد عليا وقالي اسمه واسم باباه ومامته".

وتابعت: "أنا ترجمت إنه فتح باب بيته ونزل من غير ما حد يشوفه، وسألته حبيبي فين البيت ابتدى يشاور وقولت أنا مش هسيبه غير في بيته شيلته ومشيت كتير على حسب ما بيشاورلي وحسيت إنه مش عارف شوفت بوابين واقفين قولت هسأل يمكن حد يعرفو كله قال معرفش".

وأردفت: "واحد فيهم قالي أنا بشوف الولد دة مامته منزلاه قدام الحضانة اللى على الشارع برة"، صدمة سيطرت عليها عقب معرفتها خروج الطفل من حضانته، حيث ذكرت: "هنا كانت الصدمة بالنسبالي الولد خرج من الحضانة من غير ما حد يشوفه ولا يلاحظ إزاي".

واستطردت: "قولت للراجل وديني الحضانة روحنا بعد مشي كتير وقعدنا نخبط على الباب بتاع الفيلا اللي هيا الحضانة الانترناشيونال الكبيرة المحترمة اللي بتاخد مبلغ محترم علشان تسيب الولاد يخرجوا لوحدهم من غير حتى ما يلاحظوا ولا يكتشفو ده حتى بعد خروج الولد بساعتين".

وأشارت: "قعد الراجل يخبط وبعد حوالى 5دقايق فتحوا وهما في منتهى البرود ومش مكتشفين أصلًا وأول مسألتهم على أدم ابتدوا ينهاروا، إزاي خرج إزاي والولد مرعوب منهم ومش عاوز يروحلهم ".

وأوضحت: "كلمت بابا الولد واستنيتوا لحد ما جه واستلم الولد وتفاصيل أكتر من كدة ومشينا".

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ومن جانبها علقت حضانة "Tiny Town Nursery & Preschool New Cairo"، على الواقعة من خلال اعتذار رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: "إن الحضانة لا تنفي وقوع الحادثة، ولكن الحضانة تؤكد أن الواقعة لم تستمر هذه المدة التي ذكرتها السيدة، ولم تحدث بهذا الشكل، ولكن الحضانة معترفة بحدوث الخطأ، وأخذت الإجراءات اللازمة بالإتصال بالشرطة ووالد الطفل لم يوافق نهائيًا على عمل محضر، للحضانة لمعرفته أن الحضانة على قدر المسؤولية وأنها تخدم الطفل لأكثر من 3 سنوات".

وقلمت إدارة الحضانة بتوجية إعتذار كان محتواه: "السلام عليكم بخصوص الواقعة خروج طفل من الحضانة، تم التحقيق من إدارة الحضانة في الواقعة، وتم فصل المتسبب في الواقعة، واتضح وجود مكان يمكن للأطفال الخروج منه في حالة غياب فرد الأمن المتواجد على الباب، وتم غلق المكان نهائيًا".

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