تحتفل المطربة الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلادها الخمسين اليوم، لكنها مازحت جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة إنها تحتفل بعيد ميلادها الـ24.
وكتبت أحلام عبر حسابها: "أحتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي الـ24 سنة، كل عام وأنتم حبايبي كل عام وأنتم معي كل عام وأنتوا بألف خير ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى.. وشكراً على محبتكم واللي يحب يوحد هالصورة اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله وشاركوني هاشتاج #HBDQUEENAHLAM".
وتفاعل متابعو أحلام مع منشورها الأخير، وسخر بعضهم من عمرها المُدون به، وجاءت التعليقات كالتالي: "إذا أنت عمرك 24، أنا عمري كام شهر!"، لترد أحلام أنها قصدت عمر مسيرتها الفنية، قائلة: "عمري هو عمري الفني".
وكانت أحلام قد أعلنت إطلاق خط مستحضرات تجميل يحمل اسمها، قبل أيام، وكتبت عبر حسابها: "أول مطربة عربية سيكون اسمها عالميا في عالم المكياج، وماركة تحمل اسمها".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تمازح جمهورها في عيد ميلادها: "عامي الـ24" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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