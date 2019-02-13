"الثوم والكركديه".. علاجات منزلية لتساقط الشعر

يأتى سقوط الشعر بسبب العديد من الأسباب، منها الضغوط والتوتر ونقص المغذيات، وتعاطي بعض أنواع الأدوية التي تتسبب في تساقط الشعر، وللحفاظ على الشعر ومنع سقوطه هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يجب اللجوء إليها منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition":

1- الثوم:

يحتوي الثوم على تركيبة مغذية لفروة الرأس، أهمها الزنك والكالسيوم والسيلينيوم، إلى جانب أنه يحسن تدفق الدم.

افرمي فص ثوم، واخلطيه مع قليل زيت جوز الهند، وقومي بتسخينه على النار لعمل عجين، وعندما يبرد ضعيه على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي الشعر جيدا بشامبو ملطف.

2- الحنة:

تكافح الحنّة قشرة الشعر، فيمكنك صبغ الشعر بالحنّة، أو تدليك فروة الرأس بزيت الحنّة.

3- جوز الهند:

Advertisements

يحتوي جوز الهند على مضادات للأكسدة وعناصر تحفّز نمو الشعر من جديد، وقد أثبتت دراسات علمية فاعليته في علاج تساقط الشعر، ويمكنك تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند، أو بحليب جوز الهند بعد تدفئته.

4- عصير البصل:

تفيد دراسات نشرت في جريدة "أوف ديرماتولوجي" أن وضع عصير البصل على فروة الرأس يحفز نموه من جديد.

وينبغي فرم البصل جيداً وعصره، ثم وضع العصير على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو ملطف.

5- الكركديه:

يمتاز الكركديه بأنه غني بفيتامين "سي" وبالأحماض الأمينية، وبذلك يوفر ما يلزم لزيادة الكولاجين في فروة الرأس، وبالتالي إتاحة الفرصة لبصيلات الشعر كي تنشط من جديد.

اخلطي مسحوق الكركديه بزيت السمسم أو بزيت جوز الهند لعمل عجين، ضعي العجين على فروة الرأس بضع ساعات، ثم اغسلي شعرك بشامبو ملطّف.

​