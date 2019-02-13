بالصور| بعد غياب عن الأضواء لمدة 3 أشهر.. سيلينا جوميز بإطلالة صيفية على البحر

انقطعت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز لفترة نحو 3 أشهر عن الأضواء والظهور بعد تعرضها للانهيار، ودخلت في إحدى المصحات النفسية لتلقى بعض الراحة النفسية، بعد معاناتها من أمور متعلقة بالقلق والاكتئاب.

عادت "سيلينا" من جديد تمارس حياتها بشكل طبيعي، ونشرت عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمع بينها وبين أصدقائها أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ.

وعلقت "سيلينا" على الصور قائلةً: "أعز صديقاتي ستتزوج، لذلك نحتفل بها السيدة لوبيز".

وظهرت "سيلينا" بإطلالة رائعة أبرزت أنوثتها وجمالها، حيث ارتدت لباس البحر "البكيني"، وأضافت لأناقتها "أقراط ذهبية"، كبيرة الحجم، وذلك بمناسبة احتفال إحدى صديقاتها بحفل توديعها للعزوبية، استعدادا للزواج.

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