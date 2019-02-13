الحب في «الزمن الجميل».. حكايات تروى بعد 50 عاما

الحب ذلك الشعور الخفي، الذي يتسلل خلسة إلى القلب فيحتله، وإلى العقل ليملي عليه قراراته، منذ بدء الخليقة أحب آدم حواء، وأصبح الحب داء يتوارثه الأجيال، على مرارته حلو، وعلى غموضه واضح، وعلى عذابه ممتع.
الحب هو ذاته منذ الأمد، ذات الشعور وتختلف حكاياته، رحلة يسيرها واضعا بصماته على العشاق، فقط، اختلفت رواياته منذ 50 عاما عن الوقت الحالي، روايات على لسان أصحابها، يفصحون عما في قلوبهم من حب، قصص عاشت داخلهم عشرات السنين، فكانوا عشاق تحدوا الظروف لأجله، وعف رجال الزواج وفاء له، وعاشت نساء على ذكرى منه.
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