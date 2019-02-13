بالصور| مقهى مخصص لمصابي متلازمة داون في بريطانيا

خصص مقهى في مدينة ليدز البريطانية، وظائف مدفوعة الأجر لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة دوان، في محاولةِ لرفع روحهم المعنوية وفرصة لتعلم مهارات في حياتهم تمكنهم من التعامل مع الآخرين فيما بعد.

ضم المقهي حوالي 21 شابًا من أصحاب المتلازمة لعمل المشروبات الساخنة للعملاء، وإثبات قدرتهم على مواصلة العمل تحت أي ظروف، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والهدف الأسمى من توظيفهم هو تشجيع المزيد من الشركات لتوظيفهم والتواصل فيما بعد مع العملاء، إلى جانب قدرة المقهى على مساعدتهم على اكتساب المزيد من الثقة وتكوين صداقات جديدة.

وذكرت "لورنا جيلبرت" واحدة من العاملات بالمقهى أنها تأمل أن تنتشر تلك المبادرة وتصبح قاعدة في جميع المحلات والمجالات بالمستقبل.

وأضاف آخر يدعى باريستا فرانسيس هنري أن المقهي مكنه من ممارسة الأشياء المحببه لقلبه كصناعة القهوة والشيكولاتة الساخنة والكابتشينو.

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