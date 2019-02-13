مارغو روبي بإطلالات مثيرة علي السجادة الحمراء

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القاهرة - لايف ستايل
لعلّكِ تعرّفتِ إليها بعد مشاهدتكِ لفيلم Suicide Squad، غير أنّ شهرة الممثّلة الأستراليّة مارغو روبي أكبر ممّا تعرفين. فليستْ هذه الشّقراء الحسناء مجرّد وجه جميل فحسب، إنّها موهوبة جدّاً في التّمثيل، كما أنّها تنتج الأفلام أيضاً وقد تمّتْ تسميتها مرّتين في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب وثلاث مرّات لحفل توزيع جوائز BAFTA، كما أنّها ظهرتْ على أغلفة مجلّات عدّة. تركتْ روبي إنطباعاً مهمّاً في عالم الموضة، كما أنّها حصلتْ مؤخّراً على شرف تمثيل شانيل CHANEL والعمل كسفيرة لها، كما أنّها لعبتْ دور البطولة في الحملة الإعلانيّة الجديدة للدّار.
ومن الأمور التي لفتتْ أنظارنا في تاريخ السّجّادة الحمراء، إطلالات هذه الممثّلة التي كانتْ دائماً أكثر من رائعة، من إبتسامتها العريضة الجذّابة إلى أزيائها الملفتة. إنّها محترفة في ما يختصّ بإطلالات السّجّادة الحمراء ودائماً ما احتلّتْ المراتب الأولى في فئة أفضل إطلالات النّجمات. لقد جمعنا لكِ أروع إطلالاتها على السّجّادة الحمراء وغيرها من الأحداث. فمن بإمكانه التّفوّق على هذه الجميلة الأستراليّة في تزويدنا بالإلهام؟ لا أحد، طبعاً، إنّها حتماً الأفضل في ذلك.
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