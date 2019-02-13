أحمر شفاه وتسريحة شعر.. 4 نصائح لتبهري زوجك في "الفلانتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يرغب الزوج أن يرى زوجته بأبهى حلة في عيد "الفلانتين"، فهي مناسبة سعيدة يجدد فيها الزوجان مشاعر الحب ويعيشان لحظات رومانسية لا تنسى.

ولتستعدي بشكل جيد لهذا اليوم، لا بد من اتباع بعض النصائح، التي تساعد على إبراز جمالك، لتبهري زوجك ويراك أجمل من أي وقت مضى. وفيما يلي أبرز هذه النصائح، بحسب ما نقله موقع "24" الإماراتي عن موقع لوريال باروسا الإلكتروني:

1- تأكدي من ترطيب بشرتك:

الخطوة الأولى لروتين العناية بجمالك تبدأ من الترطيب، اختاري الكريم المناسب الذي يعيد لبشرتك تألقها ونضارتها قبل تطبيق مساحيق التجميل.

2- أحمر الشفاه الفاقع:

إذا كنت لا تفضلين اللون الأحمر الفاقع على شفتيك، فهذا اليوم يجب أن يكون استثناء عن باقي الأيام، فالأحمر هو لون الحب، واللون المميز لعيد الفالنتاين. استخدمي كريم مناسب لإزالة الخلايا الميتة في البداية، ثم طبقي أحمر الشفاه الفاقع لهذه المناسبة.

3- الشعر المموج:

قد تفضلين التسريحات الانسيابية في الأيام العادية، لكن في يوم الفالنتاين، يجب اختيار تسريحة رومانسية، والشعر المموج يضفي عليك لمسة مميزة تأسر قلب زوجك.

4- تغيطة الشعر الرمادي:

لن يكون من المناسب الظهور ببعض خصلات الشعر الرمادية التي توحي بتقدمك في العمر، فزوجك يريد أن يراك جميلة وشابة على الدوام، لذلك احرصي على استعمال صبغة شعر مناسبة تعيد لشعرك لونه الطبيعي.