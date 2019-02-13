لعشاق السي فود.. إليكم طريقة عمل بلح البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

المقادير:

ـ كيلو من قواقع البحر.

ـ ملعقة زيت.

ـ بصلة مفروعة ناعما.

ـ فص ثوم مفروم ناعما.

ـ كوب من عصير الليمون.

ـ علبة من الكريمة الكاملة الدسم.

ـ ملح وفلفل اسود.

طريقة التحضير:

1 ـ نظفي قواقع البحر جيدا من الشوائب والقشور الخارجية، ثم حمي الزيت في حلة عميقة واقلي فيه البصل حتى يصبح ناعما.

2 ـ اضيفي اليه الثوم واستمري في التقليب لمدة دقيقة واحدة، ثم اضيفي لترا من الماء وقواقع البحر والليمون.

3- غطي وعاء الطهي واتركي المقادير على نار متوسطة لمدة اربع دقائق، او حتى تتفتح قواقع البحر.

3 ـ اضيفي الكريمة فوق المقاديـر، ثم حـركيها قـليلا.

4- قدمي قواع البحر وزينيها بالبقدونس وشرائح الليمون.

4 ـ اخرجيها من الحلة، ثم ضعيها في صحن التقديم، وزينيها بقليل من الطرخون المفروم.