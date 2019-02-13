لعشاق السي فود.. إليكم طريقة عمل بلح البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
المقادير:
ـ كيلو من قواقع البحر.
ـ ملعقة زيت.
ـ بصلة مفروعة ناعما.
ـ فص ثوم مفروم ناعما.
ـ كوب من عصير الليمون.
ـ علبة من الكريمة الكاملة الدسم.
ـ ملح وفلفل اسود.
طريقة التحضير:
1 ـ نظفي قواقع البحر جيدا من الشوائب والقشور الخارجية، ثم حمي الزيت في حلة عميقة واقلي فيه البصل حتى يصبح ناعما.
2 ـ اضيفي اليه الثوم واستمري في التقليب لمدة دقيقة واحدة، ثم اضيفي لترا من الماء وقواقع البحر والليمون.
3- غطي وعاء الطهي واتركي المقادير على نار متوسطة لمدة اربع دقائق، او حتى تتفتح قواقع البحر.
3 ـ اضيفي الكريمة فوق المقاديـر، ثم حـركيها قـليلا.
4- قدمي قواع البحر وزينيها بالبقدونس وشرائح الليمون.
4 ـ اخرجيها من الحلة، ثم ضعيها في صحن التقديم، وزينيها بقليل من الطرخون المفروم.
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