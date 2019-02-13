انت الان تتابع تفاصيل خبر مذيع أمريكي لم يغسل يديه منذ عشر سنوات .. إليك السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 09:48 صباحاً - كشف مقدم البرامج في محطة فوكس نيوز الأمريكية، بيت هيغزيث، أنه لم يغسل يديه منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أنه لا يؤمن بوجود الميكروبات.

وكان هيغزيث يتحدث في برنامج "فوكس أند فريندز"، وأضاف أن الميكروبات الدقيقة غير موجودة لأنها لا ترى بالعين المجردة.

وأردف خريج جامعتي هارفارد وبرينستون أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض، متابعاً: "تعهدت أنني في عام 2019 سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث".

وجاءت تصريحات هيغزيث بعد أن سخر منه زميلاه لأنه يأكل ما تبقى من البيتزا.

ولاقت تعليقاته ترحيباً من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظر إليها البعض بعين القلق.

وبحسب مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة، غسل اليدين بشكل منتظم هو أحد أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب المرض وانتشار الجراثيم.

وبينت دراسة علمية أن غراماً واحداً من المخلفات البشرية يمكن أن يحوي تريليون جرثومة.

في حين أن بين أنواع البكتيريا التي يمكن أن تنتشر في حال عدم غسل اليدين السالمونيلا وإي كولاي.

واعترف الرئيس دونالد ترامب على فوكس نيوز أن لديه هوس الجراثيم، منتقداً في كتابه "فن العودة" الصادر عام 1997 عادة المصافحة عند الأمريكيين.