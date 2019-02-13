تعرف على أفضل الأطعمة والمشروبات لصحة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم، حيث يلعب دورًا أساسيًا ومهمًا في عمليات نزع السُمية، كما يعتبر هو المركز الرئيسي لتخزين الجلايكوجين وتصنيع البروتينات التي يحتاج إليها الجسم يوميًا.

نظرًا لأهمية الكبد على صحة الجسم يجب علينا الاهتمام بالأغذية التي تحافظ على صحته، وهذه هي أبرز الأغذية المفيدة، وفقًا لموقع "هيلث".

- القهوة

إذا كنت ممن يحرصون على تناول كوب من القهوة يوميًا، فسوف يسعدك معرفة بعض الفوائد على الكبد، إذ تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم يمكن أن يحمي الكبد من الأضرار التي تسببها كمية كبيرة من الكحول أو النظام الغذائي غير الصحي، كما تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الاصابة بسرطان الكبد.

- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أنواع الشاي المليئة بنوع من مضادات الأكسدة يدعى "catechins"، إذ تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يحمي من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد.

- الماء

من أفضل الأشياء التي يمكنك أن تحافظ بها على الكبد هي الحفاظ على وزن صحي، وشرب الماء بدلًا من المشروبات المحلاة مثل المشروبات الغازية أو المشروبات الرياضية، وتقلل من عدد السعرات الحرارية كل يوم.