بعيدا عن الدباديب.. 5 هدايا مميزة لحبيبك في الفلانتين

"أشتري إيه لخطيبي في الفلانتين.. هتجيبوا إيه يا بنات عشان عيد الحب.. عاوزة هدايا مش تقليدية وابعدوا عن الدباديب والنظارات".. أسئلة عدة تطرحها العديد من الفتيات، قبل الاحتفال بعيد الحب، من أجل الاحتفال بتلك المناسبة مع شركائهن، في محاولات منهن لشراء هدية تبعد عن الهدايا المعتادة والتقليدية.

لذا نرصد لكم بعض الاقتراحات للاحتفال بتلك المناسبة:

شاحن سيارة:

يمكنك شراء شاحن سيارة لشريكك بمناسبة "الفلانتين" فهي هدية ذات قيمة، كما أنه يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ، وخلال القيادة، لتجنب أزمات انقطاع شحن الهاتف.

"بوكس" العناية بالجسد:

العناية بالجسد لا تقتصر على الجنس الناعم فقط، فأيضًا الرجال لديهم عدة أمور تساعدهم بالعناية بأجسامهم، لذا أحضري له "بوكس" مميز، يحتوي على العطر المُفضل له، مع مزيل العرق، ولا تهملي كريمات الشعر، وماكينة الحلاقة وإزالة الشعر.

حقيبة ظهر:

يفضل بعض الرجال، وخاصة فئة الشباب ارتداء حقيبة ظهر، لحمل اللاب توب، الخاص بهم، أو بعض الأوراق، والمتعلقات الشخصية، لذا يمكنك اقتناء حقيبة مميزة من الجلد.

وشاح وغطاء رأس:

لأن عيد الحُب يأتي بفبراير، بمنتصف فصل الشتاء، يمكنك اختيار غطاء رأس "آيس كاب" مع وشاح رقبة مميز من الصوف.

"مج" حراري:

هدية عملية ويمكنه الاستفادة بها خاصة بفترات عمله، لتجهيز مشروبه الساخن بالصباح، وتناوله بالوقت المناسب له، ولكن احرصي على اختياره باللون المفضل له.

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