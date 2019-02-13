استشاري طب نفسي: 65% من الإناث في القاهرة تعرضن للعنف الجسدي

قال محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن 41 ألف طفل يتعرضون للوفاة على مستوى العالم سنويًا نتيجة العنف المنزلي، حيث إن العنف المنزلي موجود في كل العالم، كما أن 25% من الأطفال يتعرضون للإيذاء الجسدي، و1 من كل 13 ولدًا يتعرض للإيذاء الجنسي، و1 من كل 5 بنات يتعرضن للإيذاء الجنسي.

وأضاف "طه"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أن 78% من أطفال العالم يتعرضون للعنف الجسدي والنفسي، وأن 65% من الإناث في القاهرة تعرضن للعنف الجسدي عن طريق ختان الإناث.

وتابع: "للأسف.. هناك قبول مجتمعي لدى البعض للعنف الجسدي ضد الطفل".

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