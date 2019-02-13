أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن موضوع حلقة الغد من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، والتي تقدمه بصحبة الإعلامي تامر أمين بطريقة ساخرة. ونشرت "الخطيب" صورة تجمعها بتامر أمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقة عليها: "بعد ٥ سنين زمالة تامر اعترف لي بحبه أمام الكاميرا.. تابعونا غداً في حلقة عيد الحب". وظهر الإعلاميين في الصورة التي نشرتها "الخطيب" بطريقة رومانسية ممسكة بوردة حمراء، ويشربان "2 لمون"، بينما يظهر "أمين" بجاكيت ودبدوب أحمر، تعبيرا منهما عن الاحتفال بعيد الحب. Advertisements ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"2 لمون" ودبوب أحمر وقعدة رومانسية مع "تامر".. ياسمين الخطيب تعلن عن موضوع "آخر النهار" غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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