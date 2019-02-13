دعاء فاروق ترد على الهجوم بسبب عيد ميلاد شهيرة: "ما اتكلمتش عن اللي خلعوا الحجاب"

نشرت الإعلامية دعاء فاروق عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور ومقاطع الفيديو من احتفال ذكرى ميلاد الفنانة شهيرة، والذي كان يضم عددا من نجمات الفن، بينهن الفنانة سهير رمزي، ودلال عبدالعزيز، وعددًا من الصديقات المقربات.

وعلقت "دعاء" قائلةً: "كان تجمع ستاتي لطيف واحتفلنا بعيد ميلاد شهيرة، كل سنة وأنتي طيبة يا شهيرة يا أم قلب أبيض".

الأمر الذي أثار الهجوم عليها من قِبل إحدى المتابعين، حيث علقت سيدة على الصور قائلة: "دعاء فهميني أنتي ازاي من كام يوم كان معاكي رجل دين، وكنتي مستاءة من الستات اللي بتخلع الحجاب وبتسهر بره، وقلتي إن الست عشان تبقى ناجحة مش لازم تخلع الحجاب".

لترد عليها الإعلامية على الفور، قائلة: "كنت بتكلم عن نقطة محددة، وهي اللي بيقولوا المجد لخالعات الحجاب، وقلت المجد لأصحاب العمل والعلم، لا جبت سيرة شهيرة، ولا رميت على حد قلع ولا لبس، أنا اتكلمت في فكرة واحدة وهي الربط".

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وكانتا الإعلامية دعاء فاروق، هاجمت مؤخرًا الجدل المُتسبب حول كتاب "المجد لخالعات الحجاب والنقاب"، الذي أطلقته الناشطة النسوية دينا أنور، قائلة: "تفاهة وعبط".

وتابعت "فاروق" خلال إحدى حلقاتها على فضائية النهار، قائلة: "إيه المجد في كده، إحنا بنقيس المجد حول النجاحات الملموسة، والإنجاز في الشغل والعلم".

يذكر أن الفنانة شهيرة أثارت حالة من الجدل الفترة الماضية بعد ظهورها مؤخرًا دون حجاب برفقة الفنانة سهير رمزي، بالإضافة إلى ظهورها في عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي، مرتدية على رأسها "كاب" وشعرها مضفر ومنسدل منه.

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