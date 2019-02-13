على خُطى شانيل.. فيكتوريا بيكهام تحظرُ استخدام جلود الحيوانات من تصميماتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّرت مصممةُ الأزياء فيكتوريا بيكهام حظر استخدام جلود الحيوانات الغريبة من مجموعاتها.

وأكّدت عارضة الأزياء البريطانية 44 عامًا، هذا الأسبوع أنها ستتبع خطى ماركة "شانيل" من خلال حظر الجلود الغريبة من خطّ أزيائها المعروف من خريف عام 2019 فصاعدًا في محاولة للانصياع لرغبات عملائها.

وعلى الرغم من عدم استخدام الفراء في تصاميمها، تبيع علامة بيكهام الفاخرة حاليًا أحذية من جلود ثعابين "بيثون" على موقعها على الويب، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأخبر نشطاء حقوق الحيوان صحيفة "ميل أون لاين" أن قرارها سينقذُ حياة "عدد لا يحصى من التماسيح والسحالي والثعابين والزواحف الأخرى التي تعاني من صناعة الأزياء".

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وقال المُتحدث باسم فيكتوريا بيكهام: "بصفتنا شركة تجارية، كنا نتطلّع إلى اتخاذ إجراءات لاستخدام منتجات لا تتعارض مع الأخلاق ذات تأثير أقل على البيئة لبعض الوقت".

وأضاف: "هذا القرار يعكس رغبات ليس فقط العلامة التجارية، ولكن أيضًا العملاء".

وفي ردّها على هذه الخطوة، قالت كلير باس، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوقية إن قرار فيكتوريا بيكهام سيُنقذ الحيوانات التي عادةً تُقتل بوحشية بما في ذلك الضرب والجلد على قيد الحياة، من أجل استخدامها في تصنيع حقيبة يد أو حزام.