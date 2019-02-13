نجمات الفن والمشاهير بإطلالات ساحرة في حفل توزيع جوائز البافتا 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضافت قاعة ألبرت الملكية الدورة الـ72 من حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أو ما يُعرف بجوائز البافتا يوم الأحد الماضي، وقدّمت النجمة جوانا الحفل للسنة الثانية على التوالي، وهي أول امرأة تقدم هذا الحدث، الذي يعد النسخة البريطانية من جوائز الأوسكار.

وكانت السجادة الحمراء في الدورة الجديدة أكثر إشراقا وتنوعًا، بعد أن ارتدت الممثلات في حفل البافتا العام الماضي فساتين سوداء، من حركة Time-Up.

وخطفت الممثلة إيمي آدمز الأنظار بفستان برغندي ملتف من علامة برادا، وارتدت ليلي كولينز فستانًا مطرزًا باللون الأزرق الملكي من جيفنشي، في حين ظهرت مارغوت روبي بفستان عمود مطرز من قماش التول من توقيع علامة شانيل.

Advertisements

كما أطلت كلير فوي، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "الرجل الأول" ، بفستان أخضر داكن بدون حمالات مزين بالأهداب من أوسكار دي لا رنتا.

وبدا الممثل رامي مالك، الذي لعب دور فريدي ميركوري في الفيلم الشهر بوهيميان رابسودي، رشيقًا في بدلة بيضاء، وتألق الممثل الشاب تيموثي شالاميت ببدلة مطبعة من هايدر أكرمان، في حين ارتدى الممثل ماهرشالا علي بدلة سوداء من الجاكارد من توم فورد.

اكتشفي معنا المزيد من أفضل إطلالات المشاهير في حفل توزيع جوائز البافتا لسنة 2019 من خلال الصور أعلاه.