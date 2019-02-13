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منها الإطارات الشفافة.. إليكِ موضة النظارات الطبية لعام 2019!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد النظارات الطبية من القطع الأساسية التي تضفي على المرأة شكلا مميزا، وحتى النساء غير المصابات بضعف النظر، فيشعرن أيضا بأن هذا الستايل قد يضيف رونقا خاصا على ستايلهن اليومي. 

من هنا، نقدم لك أبرز موديلات النظارات لموسم 2019، ربما تقررين تغيير شكل نظارتك قريبا..

النظارات ذات الإطارات الشفافة

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هذه النظارات متواجدة بقوة منذ العام الماضي ومستمرة هذا العام أيضًا، وهي مثالية وتتطابق مع جميع الملابس في خزانتك.

النظارات المستديرة ذات السلك المعدني

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النظارات المستديرة ذات السلك المعدني من ضمن النظارات الموجودة بقوة لهذا العام، احرصي على ارتدائها.

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نظارات الإطارات العلوية

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تأتي النظارات التي تحتوي على إطار من الأعلى فقط ضمن موضة 2019، وهي مناسبة جدا للوجه البارز.

النظارات المستوحاة من السبعينيات

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تشبه هذه النظارة النظارات الشمسية؛ لأنها كبيرة الحجم، ويبدو شكلها مميزًا ومختلفاً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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