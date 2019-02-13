الامارات | زين عوض: معانٍ سامية في «ضيافة» دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن زين عوض: معانٍ سامية في «ضيافة» دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زين عوض. أرشيفية

أعربت الفنانة الأردنية، زين عوض، عن سعادتها بالحضور ضيفة شرف في حفل مهرجان «ضيافة» بنسخته الثالثة، الذي نُظّم أخيراً في «أتلانتس النخلة» بدبي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن في العالم العربي، وكذلك من دول العالم المختلفة.

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واعتبرت زين اجتماع الفنانين العرب في مناسبة كهذه إضافة إلى الفن، مشيرة إلى أن لمهرجان «ضيافة» معانٍ كبيرة وسامية تلامس الروح الحقيقية للفن، مشيدة باحتفاء المهرجان في نسخته الأخيرة باسم كوكب الشرق أم كلثوم، ما يدل على التقدير الذي يبديه المهرجان للفن.

ووصفت الفنانة الأردنية المهرجان بالعلامة البارزة في دبي والخليج والمنطقة العربية على حد سواء. وشاركت زين عوض في المهرجان وفي التكريم، إلى جانب عدد من النجوم العرب، من بينهم: نيللي كريم وسميرة سعيد وأيمن زيدان، وصابر الرباعي وصابرين ورضوان المغربي، وسيرين عبدالنور وهيفاء حسين وهيا عبدالسلام وآخرون.

• للمهرجان معانٍ كبيرة تلامس الروح الحقيقية للفن.