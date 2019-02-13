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الامارات | نور التونسية تغني بـ«اللبنانية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفنانة أعربت عن سعادتها بالتعاون مع مروان خوري. من المصدر

أطلقت الفنانة نور التونسية أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، حملت عنوان «عجلت كتير»، تعاونت في كلماتها مع الفنان اللبناني مروان خوري، وألحان محمود عيد.

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وأعربت نور عن سعادتها بالتعاون الأول الذي جمعها مع مروان خوري، الذي قدم لها كلمات متميزة، حملت معاني جميلة عن الحب، متمنية تكرار التجربة في أعمال مقبلة.

وأشارت إلى أن الأغنية الجديدة تعد تعاونها الثاني مع الملحن محمود عيد، بعد أغنيتها السابقة «الدويتو»، التي قدمتها مع الفنان اللبناني آدم بعنوان «الله يخلينا لبعض» عام 2016.

وطرحت نور «عجلت كتير» على موقع «يوتيوب»، والإذاعات الخليجية والعربية، و«أنغامي» و«أي توينز» وغيرهما من التطبيقات. يذكر أن آخر أغنيات نور التونسية المنفردة «جابها فراسو» باللهجة التونسية، وقدمتها العام الفائت، من كلمات وألحان توفيق المغربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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