الامارات | السفر «فائق السرعة» يعود في 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن السفر «فائق السرعة» يعود في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت «بوينغ» في شراكة مع «إيرون كوربوريشن»،لتطوير طائرة «ايريون AS2»، وهي أول طائرة خاصة من نوعها في العالم ذات السرعة فوق الصوتية، التي من المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2023، بسعر 120 مليون دولار للطائرة الواحدة، ومن المقرر أن تختصر مدة الرحلة من دبي إلى نيويورك إلى 12 ساعة. أعلنت شركة «ايريون» أخيراً أن شركة «فليكس جيت» التي تقدم خدمات الطيران تسعى لشراء 20 طرازاً من طائرة «ايريون AS2» الأسرع من الصوت، بصفقات تصل إلى 2.4 مليار دولار. كما ستكون أول مشغل لخدمة الطائرات النفاثة المتاحة للجمهور منذ انتهاء السفر التجاري الأسرع من الصوت في عام 2003.
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