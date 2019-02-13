الامارات | «تشويش» قصير.. يقلب حياة شاب ثري

شكرا لقرائتكم خبر عن «تشويش» قصير.. يقلب حياة شاب ثري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة OSN عن أنها ستبدأ عرض المسلسل القصير «تشويش» حصرياً على OSN يا هلا الأولى HD، ابتداء من 17 فبراير الجاري.

وتعد المسلسلات القصيرة شكلاً جديداً على الدراما العربية، وتتميز عن المسلسلات التقليدية الطويلة التي تمتد أحداثها إلى 30 حلقة أو أكثر.

وتدور قصة «تشويش» حول نبيل، وهو شاب غني سأم حياة الرفاهية، فيقرر الاتجاه لحياة الفقر المليئة بالتحديات، فيشغل «منصب» عامل تركيب ستالايت. لكن وقوعه في حب تمارا، مستشارة وزير الاقتصاد، يزيد الطين بلّة بعدما شعر بالحب الحقيقي البعيد عن الماديات لأول مرة.

وتؤدي الفنانة زينة مكي بطولة العمل في دور «تمارا»، بينما يلعب الفنان نيكولا معوض دور نبيل «الغني الفقير». ويضم المسلسل مجموعة من الممثلين من العالم العربي.