الامارات | رامي مالك يسقط في هوى لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك يسقط في هوى لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن الممثل الأميركي من أصل مصري، رامي مالك، الذي فاز أخيراً بجائزة «غولدن غلوب» لأفضل ممثل في فيلم درامي، عن دورة في فيلم «بوهيميان رابسودي»، يفكر حالياً في الانتقال للعيش في العاصمة البريطانية لندن.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن رغبة مالك (37 عاماً) للعيش في لندن، جاءت بعد أن «سقط في هوى» المدينة، أثناء تصوير مشاهد الفيلم هناك.

وأكد مالك أنه استمتع كثيراً بتجسيد شخصية «فريدي ميركوري»، المغني الرئيس في فرقة الروك البريطانية «كوين».

يشار إلى أن رامي انطلق إلى عالم النجومية بعد تجسيده دور «إليوت ألديرسون» في المسلسل التلفزيوني «مستر روبوت»، وحصوله على جائزة «إيمي» عام 2016 عن دوره في المسلسل.