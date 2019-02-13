الامارات | نبيل شعيل وعيضة المنهالي على مسرح المجاز الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل وعيضة المنهالي على مسرح المجاز الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيضة المنهالي. من المصدر

أمسية خليجية بامتياز يستضيفها مسرح المجاز، بعد غد، مع الفنانين الكويتي نبيل شعيل، والإماراتي عيضة المنهالي.

وسيكون جمهور الفنّ الخليجي على موعد مع باقة من الأغنيات المميزة لكل من شعيل والمنهالي، اللذين يتمتعان بجماهيرية كبيرة. وتميز شعيل صاحب «ما أروعك» بثراء مسيرته الفنية التي تجاوزت ربع قرن، طرح خلالها العديد من ألبوماته الشهيرة. بينما يعد عيضة المنهالي من أبرز فناني الصف الأول في الأغنية الخليجية والإماراتية على وجه التحديد، وسيمتع جمهور مسرح المجاز بأغنيات عدة، من بينها «مهما جرى»، و«درب الهوى فضّاحي»، و«مشكلتك»، وغيرها من الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية.

بينما يستضيف مسرح المجاز في الأول من مارس المقبل آخر الحفلات الغنائية، وسيكون الجمهور خلالها على موعد مع الفنان ماجد المهندس، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي.