الامارات | «أمن وسعادة».. على «سما دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن وسعادة».. على «سما دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البرنامج من تقديم مروان الحل. من المصدر

تحت عنوان «دور المدرسة في الوقاية من المخدرات»، تأتي الحلقة الثانية من برنامج «أمن وسعادة»، الذي يبث على قناة سما دبي، مساء اليوم. ويستضيف الإعلامي مروان الحل، رئيسة لجنة سياسة الوقاية في البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (سراج)، الدكتورة ليلى الهياس، ومدير مدرسة تريم عمران للتعليم الثانوي، يوسف الحوسني، والمرشدة الأكاديمية والمهنية في مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي - بنات، مريم سعيد الكندي. ويمكن للجمهور التفاعل مع البرنامج من خلال الوسم (#أمن_وسعادة). طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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