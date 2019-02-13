الامارات | 2000 زائر يحتفون بذاكرة الرسوم المتحركة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 زائر يحتفون بذاكرة الرسوم المتحركة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلسلة من العروض والورش شهدتها فعاليةMAS MASH 2019. من المصدر

نجحت عروض MAS MASH 2019، التي نظمتها منارة السعديات، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مدار ثلاثة أيام، في استقطاب أكثر من 2000 زائر طوال ثلاثة أيام، حضر بعضهم من دول الخليج العربي، خلال الفعالية التي قدمت لجمهورها فرصة لقاء نخبة من أشهر شخصيات مسلسلات الرسوم المتحركة العربية ومصمميها المبدعين.

وسلطت الفعالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، الضوء على عالم الرسوم المتحركة العربية وشخصياته، وتطوّر صناعة إنتاج الفيديو في المنطقة، من خلال سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية والعروض الترفيهية. كما جمعت نخبة من أبرز وأهم رسامي ومصممي الرسوم المتحركة، واستوديوهات صناعة الرسوم المتحركة في العالم العربي.

من جهتها، قالت مديرة منارة السعديات، علياء خالد القاسمي: «شكلت نهاية الأسبوع الماضي، المفعمة بالترفيه والمرح، فرصةً لاستكشاف عالم الرسوم المتحركة وشخصياته المحببة في العالم العربي، وكشفت الفعالية عن تنوّع الإمكانات التي يتمتع بها صنّاع فنون الرسوم المتحركة، التي ترتبط غالباً بذاكرة ووجدان الأجيال».

وأضافت: «آمل أن تشكل الفعالية دافعاً حقيقاً يشجع المشاركين على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميّز، للارتقاء بمستقبل صناعة الرسوم المتحركة».

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ومن بين النجوم الذين شاركوا في الفعالية، الفنان سامي كلارك، الذي قدم خلال الأمسية الافتتاحية مجموعة من أشهر أغاني المسلسلات الكرتونية، التي تمتعت بشهرة في فترة الثمانينات والتسعينات. كما شارك في جلسة حوارية مع مجموعة من النجوم الذين جسّدوا بأصواتهم شخصيات كرتونية ذات شعبية كبيرة، من بينهم جهاد الأطرش، الممثل الصوتي لشخصية (غريندايزر) الشهيرة، وأمل حويجة، التي أدت صوت شخصية (الكابتن ماجد).

والتقى زوّار الفعالية في اليوم الثاني مع الفنان فلاح هاشم، مؤدي صوت شخصية (عدنان) في عمل الرسوم المتحركة «عدنان ولينا». وتضمن العرض الغنائي، الذي تلا الجلسات الحوارية، تقديم أغانٍ متنوّعة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «الجميلة والوحش»، وإطلاق ورش عمل من استوديو الفنون بمنارة السعديات، تناولت فنون المانجا السريالية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

بينما ركّز اليوم الأخير من الفعالية على مستقبل الرسوم المتحركة في المنطقة، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية ،التي شارك فيها صنّاع الرسوم المتحركة من الدولة. كما تضمن أيضاً عرض مقطع تعريفي عن فيلم الرسوم المتحركة القصير «كاتس أواي»، الذي سلّط الضوء على قطاع الرسوم المتحركة المتنامي في الدولة.

- الفعالية سلّطت الضوء على عالم الرسوم المتحركة العربية.

- سامي كلارك قدم مجموعة من أشهر أغاني المسلسلات الكرتونية.