أحدث ألوان أحمر الشفاه لموسم ربيع 2019

القاهرة - لايف ستايل
تتأرجح ألوان أحمر الشفاه الرائجة لهذا العام بين الأحمر الكلاسيكيّ، البرغاندي الداكن والورديّ الزاهي.
درجات متعدّدة تتلوّن بها الشفاه، يكتمل بها المكياج وإطلالة المرأة بشكل عامّ.
الشفاه المكتنزة :
أحمر الشفاه المخمليّ أو المطفأ من أجمل صيحات الموسم الجديد، و لشفاه أكثر جاذبيّة، جرّبيه بأسلوب الأومبري على أطراف الشفاه وبلون أفتح نحو الداخل أو العكس.
أحمر الشفاه الزاهي
يضفي المزيد من التناغم والجاذبيّة على كامل المكياج، سواء للنهار أو للمساء. لإطلالة ناعمة ولافتة، جرّبي اللّون الزهريّ مع الآيلاينر الأسود، الظلال الترابيّة والخدود المشمشيّة.
تحديد الشفاه من الخارج
قومي بتخطيط الشفاه باللّون اللحميّ أو بلون بارز، كالبنيّ، الوردي أو الأحمر لمزيد من التوهّج في إطلالاتكِ المسائيّة.
ملمّع الشفاه الشفّاف
لمن تفضّل ألوان أحمر الشفاه الهادئة، اختاري اللّون الشفّاف واللّامع، يتلاءم مع الإطلالات الكاجوال والرسميّة.
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