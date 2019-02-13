تعرف علي قائمة موضة ألوان أزياء شتاء 2019  

تهيمن بعض درجات الألوان على الأزياء كل موسم، بحسب ما نراه بأسابيع الموضة العالمية.

وهذا العام كان حافلًا بتنوع واختلاف كبير بين الألوان الرائجة، بخاصة وأنّ كثيرًا من هذه الالوان قد اختفى لمدة كبيرة كالبنفسجي، والأخضر البحري الذي كان قد ارتبط لأعوام أيضًا بالصيف مثلًا، وإليكِ التفاصيل بشكل أقرب على قائمة موضة ألوان أزياء شتاء 2019.



البنفسجي Violet

مع بداية الألفينيات، بدأ هذا اللون بالظهور بالشتاء بشكل كبير، لدرجة أنه أصبح يضيف للقطعة مهما كان تصميمها وليس العكس، ولكنه اختفى بشكل ملحوظ بعد ذلك، ليعود بقوة هذا العام بالفساتين الستان الحريري من Alberta Ferretti ألبيرتا فيرتي مع البوت البني المائل للأحمر، أو بالفستان الشراشيب بالنفسجي الفاتح والداكن من David Koma ديفيد كوما.



الأخضر البحري Sea Green

أثبت العديد من مصممي الأزياء، أنّ بإمكان هذا اللون أن يسيطر بجدارة في موسم الشتاء، مثلما يفعل بفصل الصيف، بتصاميم متنوعة كالفستان بالجيوب البارزة من Alexander McQueen أليكساندر ماكوين، أو كالتنورة الستان الحريرية مع البلوزة الشيفون من Self-Portrait سيلف بورترتيت.



البينك بتدرجاته All shades of pink

اللون الزهري أصبح لونًا صديقًا لكل الفصول، لقد رأينا الكثير من تدرجاته وصولًا إلى الفوشي بالعديد من القطع، وهو من الدرجات التي تضيف لمسة نعومة وأنوثة للصبيّة، وهو الأمر الذي تبحث عنه كل سيدة.



كالبلوزة الوردية اللامعة من Tibi تيبي مع التنورة الباهتة الروز، كما لفتنا هذا البنلطون الأنيق من أوسكار دو لارينتا Oscar de la Renta، الذي يضيف الكثير من أجواء المرح لاطلالة الصبيّة.



الأصفر الخردلي mustard yellow

لقد كان اللون الأصفر سمة مميزة بالأعوام الماضية، ومازال محافظًا على وضعه وصولًا إلى هذا الشتاء، فهو لون يجمع بين الحيوية والدفء، سواء كان درجات النيون، أو الأصفر الخردلي الحار، لفتنا الفساتين المخمل من Bottega Veneta بوتيغا فينيتا لكل ألوان البشرة، أو كالفستان مع الكشكش بدرجة أكثر دفئًا من Roksanda روسكاندا.



الميركات أو أوراق الخريف المتساقطة Meerkat

كثير من أزياء الشتاء بالتحديد قد تُستوحى من الطبيعة كالحيوانات مثلًا، وهذا العام ركزت أكثر من دار على لون حيوان الميركات، الذي يشبه إلى حد كبير لون أوراق الخريف المتساقطة، والتي تضيف لمسة من الدفء والتناغم بموسم الخريف والشتاء، كالمعاطف مع الفرو من Alberta Ferretti ألبيرتا فيريتي، أو كالفساتين بخامة المخمل الأنثوية من Givenchy جيفنشي.



الرمادي الهادئ Soft Gray

الرمادي هو دائمًا لون أساسي للخريف والشتاء. لكن هذا العام طرأ عليه بعض التغييرات، إذ اختار معظم المصممين اللون الرمادي الناعم والرومانسي، المستخدم في كنزات الصوف والمعاطف ، بينما قرر آخرون الخلط بين البيج والرمادي للمسة أكثر نعومة أقرب لدرجات النود، كالفستان من Erika Cavallini ، والبنطلون والكنزة الصوف من Alexander Wang أليكساندر وانغ.

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