"جمع بين الكلاسيكية والكاجول".. أبرز إطلالات النجم رامي مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
استطاع النجم الشاب رامي مالك، أن يخطف الأضواء سريعًا بعد أن وضع نفسه بين صفوف النجوم في العالم السينما، بأعماله المميزة، إلا إنه أيضًا تميز بإطلالاته التي يختارها بعناية شديدة.
يُعد "رامي" أحد المشاهير القلائل الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الإطلالات "الكلاسيكية" الأنيقة، و"الكاجول" الشبابية، فهو دائمًا يجيد اختيار "اللوك" المناسب خلال ظهوره في المناسبات المختلفة، وساعده على ذلك شكل جسمه المميز الذي جعله يبدو شاب وسيم وجذاب، حسب رأي خبير الموضة والأزياء، محمد كمال.
ويمكن تصفح إطلالات رامي مالك الأنيقة المتنوعة، خلال الألبوم الأعلى:
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